“العمل” توفر 945 فرصة عمل للأردنيين

عمان– وقع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين، ورئيس هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، الدكتور قيس السفاسفة، اليوم الخميس، في مقر الهيئة 4 اتفاقيات توفر 945 فرصة عمل للأردنيين وهي اتفاقية بين الوزارة والهيئة ونقابة المهندسين، واتفاقية مع شركة مدى عمان الأول للاستثمار السياحي “فندق سنترو روتانا” واتفاقية مع شركة “الكأس البلاتيني” لصناعات كاسات الكرتون إحدى الاستثمارات المحلية “فرع انتاجي” في منطقة معان التنموية واتفاقية بين الوزارة وجمعية مصدري ومصنعي الألبسة والمنسوجات.

وبين القطامين أن الهدف من هذه الاتفاقيات الموقعة يتمثل بتعزيز التشاركية بين الوزارة وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية من جهة وبين القطاع الخاص والمستثمرين المحليين ونقابة المهندسين من جهة أخرى لتدريب وتشغيل الأردنيين من كلا الجنسين وتعيين مراقبي وقاية صحية لدى منشآت قطاع الألبسة والمنسوجات.

وأكد الوزير أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ونقابة المهندسين والتي وقعت بحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي وعضو مجلس النقابة الدكتور بشار الطراونة وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر تفتح آفاقاً جديدة أمام المهندسين حديثي التخرج وتطوير مهاراتهم ضمن المشروع الوطني لتدريب وتشغيل المهندسين، لافتاً إلى أن الاتفاقية تنص على تسجيل المهندسين الأردنيين على المنصة الإلكترونية للتشغيل “سجل” المعتمدة لدى الوزارة.

وبخصوص توقيع الاتفاقية مع شركة “الكأس البلاتيني” لصناعات كاسات الكرتون في منطقة معان التنموية، أكد الوزير أن الاتفاقية تأتي ضمن سياق توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لأبناء المحافظات ذكوراً وإناثاً، وذلك لمساعدتهم على العمل في المحافظة لتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم.

وأشار الوزير إلى أن هيئة تنمية وتطوير المهارات تقدم دعما للتشغيل بقيمة تزيد على 220 ألف دينار لتشغيل 115 عاملاً من محافظة معان بمصنع الكأس البلاتيني، ليصبح عدد المشتغلين في هذا المصنع 150 أردنياً من كلا الجنسين من محافظة معان، لافتاً إلى أن هذا المشروع جزء من سلسلة الفروع الإنتاجية التي تدعمها الهيئة التي يصل عددها إلى 32 فرعاً انتاجياً تشغل ما يزيد عن 7 آلاف أردني.

وحول اتفاقية التشغيل مع شركة “مدى عمان الأول للاستثمار السياحي” “فندق سنترو روتانا”، قال القطامين: “بموجب الاتفاقية سيتم تشغيل 80 أردنياً خلال عام 2021 من مختلف الاختصاصات الفندقية على أن تعلن الشركة عن فرص العمل لديها على المنصة الإلكترونية للتشغيل”، مؤكداً أن الشركة تعمل على منح الأولوية للأردنيين في تعبئة الشواغر لديها كمنشأة جديدة.

وفيما يتعلق باتفاقية الوزارة التي تم توقعيها مع جمعية مصدري ومصنعي الألبسة والمنسوجات وبحضور نائبة رئيس الجمعية دينا خياط وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن ايهاب القادري، أشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الحكومية المتعلقة ببرنامج “توكيد” لتعيين 150 مراقب وقاية صحية من الذين دربتهم الوزارة لهذه الغاية لضمان توفير بيئة عمل صحية ولائقة وحرصاً من المنشآت والمصانع العاملة في قطاع الألبسة والمحيكات على صحة العاملين في المصانع. وثمن القطامين دور نقابة المهندسين التي تعتبر إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتأهيل وتشغيل المهندسين، كما ثمن دور المستثمرين المحليين الذين تحرص الوزارة على التشاركية معهم لتوفير فرص عمل للأردنيين من كلا الجنسين، بالإضافة إلى ضرورة توفير بيئة عمل صحية في ظل استمرار جائحة كورونا، من خلال تعيين مراقبي وقاية صحية.

بدوره، قال رئيس هيئة تنمية المهارات التقنية والمهنية إن الهيئة حسب الاتفاقية مع نقابة المهندسين تدعم تأهيل وتدريب 600 مهندساً من حديثي التخرج بكلفة تمويل تقدمه الهيئة تصل إلى 460 ألف دينار خلال سنة واحدة عن طريق إلحاقهم بالدورات التدريبية التي تعقدها نقابة المهندسين الأردنيين ومدة كل دورة 6 أشهر وعدد المتدربين في كل دورة 300 متدرباً.

وبخصوص الاتفاقية الموقعة مع شركة “الكأس البلاتيني” لصناعات كاسات الكرتون، أكد السفاسفة أن الاتفاقية موقعة بين وزارة العمل والهيئة والشركة وتنص على التعاون فيما بينهم بالقيام بحملات التوعية والزيارات الميدانية وعقد اللقاءات لاستقطاب 115 باحث عن العمل من الأردنيين للالتحاق ببرنامج التدريب والتشغيل لدى الشركة ليرتفع عدد المشتغلين في هذا المصنع إلى 150 أردنياً.

من جهته، قال نقيب المهندسين إن هذا البرنامج يعتبر من أنجح الاتفاقيات التي تربط النقابة مع وزارة العمل، مشيراً إلى أن نسبة التشغيل 85 بالمئة من عدد المهندسين المتدربين.

ولفت إلى أن النقابة تتولى الربط بين مختلف قطاعات العمل والمهندسين الباحثين عن عمل وتقوم بعقد دورات تأهيلية في العديد من المهارات الأساسية للمهندسين. وأشار الزعبي إلى أن النقابة تقوم بحصر أعداد المهندسين الأردنيين حديثي التخرج الذين يتم تدريبهم وتشغيلهم ضمن المشروع الوطني لتدريب وتشغيل المهندسين الأردنيين حديثي التخرج بالتعاون هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووزارة العمل وإرسال الكشوفات بأعداد وأسماء المشتغلين لدى المنشآت وتسجيلهم لدى المنصة الالكترونية للتشغيل “سجل” المنضوية تحت مظلة الوزارة. وثمن الزعبي التشاركية بين النقابة ووزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يساهم في تأهيل وتدريب المهندسين وفتح فرص عمل أمامهم في سوق العمل المحلي والإقليمي.

من ناحيتها، أكدت نائبة رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات أن هذا القطاع حريص على توفير بيئة لائقة وصحية للعاملين لديه من خلال تعيين مراقبي وقاية صحية بالتنسيق مع وزارة العمل ودعماً للجهود الحكومية الرامية إلى تطبيق برنامج “توكيد”.

وأكد مالك شركة “الكأس البلاتيني” لصناعات كاسات الكرتون أحمد المغربي أهمية التشاركية مع وزارة العمل وهيئة وتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في مجال تدريب وتأهيل الأردنيين الباحثين عن العمل، مشيراً إلى أن الكفاءات الأردنية لها أولوية في التشغيل وتحديداً أبناء محافظة معان.

كما أكد المدير العام لشركة مدى عمان الأول للاستثمار السياحي “فندق سنترو روتانا”، عماد عقيل، أن الشركة حريصة على أن تنطلق بأعمالها كمنشأة سياحية وبداية عملها يكون بالتعاون مع وزارة العمل لتوفير فرص عمل للأردنيين في مختلف الاختصاصات الفندقية وتطوير مهاراتهم في هذا المجال، مشيراً إلى أن الكفاءات الأردنية ستكون لها الأولوية في التعيينات.

بترا