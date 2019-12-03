اتفاقيات لتوفير 2555 فرصة تدريب تنتهي بالتشغيل

عمان – وقعت وزارة العمل ضمن برنامج “خدمة وطن” اليوم الثلاثاء، اتفاقيات تدريب منتهية بالتشغيل مع كلية لومينوس الجامعية التقنية، ومنظمة الامم المتحدة للطفولة “يونيسف”، والأكاديمية الوطنية لتدريب علوم السياحة والطيران، ومجمع الرشاد التجاري السياحي، ومجموعة البشر للاستثمارات، لتوفير 2555 فرصة تدريب تنتهي بالتشغيل.

واكد وزير العمل نضال البطاينة، خلال توقيع الاتفاقيات، أن برنامج “خدمة وطن” له أهداف سامية، ويأتي ضمن المحاور الرئيسة للميثاق الوطني للتشغيل الذي اعدته الحكومة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف تمكين الشباب الاردني واطلاق طاقاتهم بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق مشروع نهضة شامل، ووضع حلول للتخفيف من مشكلة البطالة، والعمل على تنمية الموارد البشرية ورفع كفايتها فنيا ومهنيا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق التغيير المنشود.

وبين البطاينة أن البرنامج يعد ركيزة أساسية لبرامج الحكومة في التشغيل بهدف رفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة لدخولها إلى سوق العمل مؤهلة مهنياً وتقنيا، ومسلحة بقواعد الضبط والجدية، وان البرنامج جاء وفق فلسفة لتحقيق المعادلة بين متطلبات السوق ومتطلبات الشباب، خاصة وان السوق يحتاج إلى توفر العامل بشكل دائم بعد توفير التدريب حسب حاجة السوق، للوصول إلى جودة الانتاج التي ترتكز على التزام وجدية العامل، وعدالة في الاجور.

واضاف انه سيتم توزيع المتدربين على مجموعات، ضمن برامج مهنية لمن أنهى الثانوية العامة فما دون، وبرامج تقنية لمن أنهى الدبلوم المتوسط أو الشهادة الجامعية الأولى، وسيستهدف البرنامج تدريب 6000 متدرب ومتدربة في الدفعة الثانية، ويبدأ التدريب الفعلي بعد منتصف هذا الشهر .

وتنص الاتفاقية الاولى مع كلية لومينوس الجامعية التقنية التي وقعها ممثلها ابراهيم الصفدي، ومنظمة الامم المتحدة للطفولة “يونيسف” وتمثلها تانيا شابويزات، على تقديم خدمات التدريب النوعي لنحو 1000 شاب وفتاة في برامج مهنية وتقنية منها التصنيع المحوسب، والتكييف والتبريد، والأدلاء السياحيون، وإدارة الفنادق والمطاعم، والبرمجة المتقدمة، واللياقة الصحية، وصيانة المركبات الهجينة والكهربائية، ومساعد طبيب الاسنان، وتمديدات الكهرباء، وإدارة المطاعم.

فيما شملت الاتفاقية الثانية التي وقعت مع الاكاديمية الوطنية لتدريب علوم السياحة والطيران التي وقعها الدكتور محمود الدويري، على تدريب وتشغيل عدد من العمال الأردنيين لنحو 200 عامل في المهام التي تتناسب وطبيعة تنفيذ برنامج خدمة وطن خلال مدة التدريب المهني للذكور والاناث، والتعاقد مع العمال الأردنيين على أن يكون العقد لمدة سنة واحدة على الأقل.

في حين نصت الاتفاقية الثالثة التي وقعت مع شركة مجمع الرشاد التجاري السياحي ووقعها الدكتور رشاد شفيق عبد اللطيف، على تدريب 680 شابا وفتاة لتشغيل الخريجين في محافظات المملكة المستهدفة ضمن القطاع السياحي والفندقي، وهي محافظات العاصمة، والبلقاء، وإربد، والبحر الميت، وتشغيل الخريجين في محافظات المملكة المستهدفة ضمن القطاع الزراعي وهي إربد، والبلقاء، والكرك.

واشتملت الاتفاقية الرابعة مع مجموعة البشر للاستثمارات ووقعها المدير التنفيذي بشر الشريدة، على تدريب 675 شابا وفتاة في القطاع الفندقي والسياحي واللوجستية والنقل والطبي وإنتاج الطعام والشراب والزراعة والصيانة الكهروميكانيكية، مع ضمان تشغيل الخريجين في مواقع العمل بعمان والزرقاء وإربد والكرك والبلقاء والمفرق ومأدبا. -(بترا)