العمل: حملة تفتيشية لضبط العمالة المخالفة وتسفيرها

عمان- أوعز وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، لفرق التفتيش في الوزارة، بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود في بيان اليوم الاحد، إن هذه الحملة جاءت بعد قرارات متتالية سهلت على أصحاب العمل تجديد تصاريح العمل، للعمالة غير الأردنية ، كتخفيض 80 بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم، مشيرا الى ان الفرصة كانت متاحة أمامهم لغاية نهاية الشهر الجاري. كما تضمنت القرارات السابقة إعفاء العمالة غير الأردنية من الغرامات المترتبة عليها، شريطة مغادرتها أراضي المملكة (خروج بلا عودة) قبل نهاية شهر أيار المقبل. وأكد الزيود أن قرار الوزير القطامين بخصوص الحملات التفتيشية سيستمر، ولا نية بإصدار قرار خاص بتصويب الأوضاع كما يشاع حالياً، داعياً العمالة غير الأردنية المنتهية تصاريح عملها إلى الالتزام وتجديد تصاريحهم على الفور، تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل. وبين أن المادة 12 من قانون العمل تمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة، إذا ضُبط وهو غير حاصل على تصريح عمل أو استخدم لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه، أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها. واشار الى أنه إذا صدر قرار من الوزير بتسفير العامل المخالف، فلا يجوز إعادة استقدامه أو استخدامه قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير.-(بترا)