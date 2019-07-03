“العمل”: خلاف “بسيط” وراء مشاجرة الصينيين والأردنيين في العطارات

عمان- أوعز وزير العمل نضال البطاينة إلى مساعد الأمين العام للشؤون الفنية عبدالله الجبور, للوقوف على ملابسات مشاجرة بين عمال من الجنسية الصينية وزملاء لهم أردنيين, في موقع شركة العطارات بمنطقة العطارات /ام غردان التابعة لبلدية أم الرصاص.

وأفادت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم تحريك فريق تفتيشي برفقة مدير علاقات العمل عدنان الدهامشة, إلى موقع الشركة، واجتمع مع المستشار القانوني لمشروعها خالد البطارسة، والمستشارة القانونية للمقاول لبنى الطراونة, وتبين أن هناك خلافاً بسيطاً وسوء تفاهم بين عامل أردني وآخر من الجنسية الصينية ما تطور إلى شجار بين عدد من العمال أثناء محاولة الإصلاح فيما بينهما.

وأشار البيان إلى إنه تم إنهاء الخلاف في المركز الأمني من خلال منسق المجتمع المحلي بدر النيف وممثلين عن المجتمع المحلي, وأصحاب العلاقة كونه لا يوجد اي إصابات تذكر, وبعد ما تبين أن الأمر لا يتعدى سوء الفهم بين جميع الأطراف, وليس بسبب مخالفات لها علاقة بقانون العمل, تمت المصالحة بين الأطراف.

يشار إلى أن شركة عطارات باشرت أعمال الإنشاء في منطقة العطارات في شهر 3 من عام 2017, ويعمل في المشروع نحو 200 عامل وفني من سكان المنطقة, ونحو 600 من الفنيين والكوادر الإدارية الوطنية. (بترا)