“العمل”: ضبط شركة أجبرت موظفيها على العمل والمبيت خلال “الحظر” -(رابط)

الت وزارة العمل اليوم السبت، انها تلقت شكاوى عبر غرفة العمليات والسيطرة حول قيام احدى الشركات باجبار موظفيها بالعمل داخل الشركة الواقعة في العاصمة عمان والمبيت بها.

واكدت وزارة العمل بانها تعاملت مع الشكوى فورا وحال تلقيها، حيث تحركت فرق التفتيش إلى مقر الشركة و قامت بدورها باخراج كافة العمال من الشركة، وتأمينهم بسيارات تابعة لوزارة العمل وايصالهم إلى منازلهم سالمين.

وشددت الوزارة انها لن تتهاون مع أي مخالف للقوانين والأنظمة من أصحاب العمل، وان غرفة العمليات والسيطرة في وزارة العمل تعمل بشكل مستمر لاستقبال الشكاوى، لحماية حقوق العمال بعد ان لوحظ عدم تجاوب بعض أصحاب العمل مع قرارات مجلس الوزارء وبدء حظر التجول منذ صباح اليوم السبت.

علما ان وزارة العمل كانت قد اطلقت يوم امس الجمعة خدمة إلكترونية بعنوان ” احنا فزعتك، حمايتك أولويتنا” للابلاغ عن المخالفات داخل المؤسسات والمنشأت

الخدمة على الرابط التالي :

http://Faz3a.mol.gov.jo

حيث سيتم متابعة الشكوى الواردة الكترونيا من خلال غرفة العمليات والسيطرة داخل وزارة العمل واجراء اللازم بخصوصها ولتقديم الخدمة للمواطنين وتلبية حاجاتهم والاجابة عن استفساراتهم ، والتعامل معها على الفور.