العمل عن بعد.. موظفات يبتكرن أساليب لاستمرارية انتاجيتهن الاقتصادية

هبة العيساوي

عمان- اتخذت روعة الردايدة ركنا صغيرا من غرفتها كمكتب لإنجاز عملها بعد أن اعتمدت الشركة، التي تعمل بها كمساعدة إدارية ، الخطة ب للتعامل مع حظر التجول والعمل عن بعد.

وتقول الردايدة (24 عاما) أن عدد ساعات عملها تقلصت عن المعتاد ولكنها يجب أن تكون متوفرة للتواصل، كون أن طبيعة عمل شركتها هو تأمين الدراسة والسفر والسكن للطلاب المحليين الراغبين بالدراسة في الخارج وتحديدا الجامعات في بريطانيا.

وتضيف أنه “بعد أن توقفت حركة السفر وتحولت الجامعات في بريطانيا للتعليم عن بعد أصبح عملها متركزا على متابعة الطلاب والتواصل مع الجامعات على أي تطورات”.

وتشير الردايدة أنها تتواصل مع زملائها ورب العمل عن طريق الاجتماع عبر برنامج “سكايب” لتوزيع المهام والتحدث عن آخر التطورات بحيث لا يكتفون بالتواصل عن طريق البريد الإلكروني أو “الواتس اب”.

وعن التحديات التي تواجهها الردايدة في العمل عن بعد فهي تتعلق بأن الضغط على شبكة الإنترنت كبير جدا وهذا لا يسمح لها بإنجاز عملها بشكل سريع ولا يساعد في وضوح الصوت لدى الاجتماعات على برنامج “سكايب”.

وتقول إن شركتها قالت للموظفين كافة إنه “مهما امتدت الأزمة سيحصل الجميع على أجره كاملا وسيبقى الوضع طبيعيا من ناحية الحقوق والواجبات”.

وأعلنت الحكومة عن تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الحكومية إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي وضرورة التحول للعمل المرن.

ومن ثم قررت الحكومة فرض حظر التجول اعتبارا من يوم السبت الماضي للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا بينهم.

من جانبها تقول ديما عيسى، مديرة العمليات في إحدى الشركات العالمية المتخصصة بمراكز الأعمال والتي تتخذ في الأردن مكتبا إقليميا لها، أنها تحولت للعمل عن بعد فورا بعد الإعلان عن العطلة واللجوء لآلية العمل المرن.

وتؤكد عيسى، الثلاثينية والأم لطفلة، أن “ساعات العمل والجهد تقلص لأن طبيعة العمل تحولت بعد الإغلاق وحظر التجول، من التعامل مباشرة مع العملاء الذين يستأجرون في مركز الأعمال إلى التعامل عن بعد ومتابعة الفواتير والرواتب والايجارات عبر البريد الإلكتروني”.

ولكن تشير إلى أن التحدي بالنسبة لها أنه مفروض عليها بشكل إلزامي أن تكون متوفرة للتواصل على البرنامج منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا وتقول “هذا صعب في ظل أن الجميع في عطلة والعمل تستطيع إنجازه حتى لو بدأت متأخرا عن الساعة المحددة”.

وتلفت عيسى أن التحدي أيضا في أن الشركات والموظفين الذين يوفرون الخدمات للمستأجرين يطالبون بأجورهم وفواتيرهم بشكل كامل إلى جانب أن العملاء يرفضون دفع الإيجار في ظل العطلة المفروضة جبرا.

وتشير إلى أن اغلاق البنوك أيضا زاد من صعوبة دفع الإيجارات من قبل العملاء، فلذلك فإن مهمتها متابعة الدفع والفواتير وخاصة أن الشركة أجنبية ومركزها في الخارج.

وكأم وعاملة في نفس الوقت تواجه عيسى صعوبة التنسيق بين دراسة طفلتها عن بعد وعملها أيضا عن وبعد وخاصة أنها يجب أن تكون متوفرة دائما وأن لا تتأخر عن اجابة رب العمل أو أي عميل لدى الشركة.

بدورها استمرت أسيل بربراوي المدربة الرياضية بمتابعة تمارين زبائنها اليومية ولكن ليس في المركز الرياضي هذه المرة بل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قامت بربراوي بمبادرة تسجيل فيديوهات عبر موقع “انستغرام” ونشرها على حسابها كي تسهل على زبائنها التواصل معها لمتابعة التمارين الرياضية اليومية.

وتقول إن “أقوم كل يوم بتسجيل فيديو وأنا أقوم بتمارين رياضية وأبثها على حسابي على انستغرام لكي يطبقها زبائني في بيتهم ويحافظوا على التزامهم بالتمرين وبالتالي صحتهم”.

وتؤكد بربراوي على أن الوقت في الحجر المنزلي طويل وعلى المواطنين استغلاله والاستمرار بالحفاظ على صحتهم بمتابعة التمارين الرياضية البسيطة.