“العمل عن بعد” يهدد بشطب 5.9 مليون وظيفة في بريطانيا

لندن- حذر تقرير اقتصادي جديد ان العمل بالمنزل في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد يهدد بشطب نحو ستة ملايين وظيفة في بريطانيا.

وحسب التقرير الذي أعده معهد توني بلير للتغير العالمي، فإن حوالي 9ر5 مليون وظيفة التي يمكن القيام بها من أي مكان سواء من المنزل أو عن بعد مثل البرمجة وتصميم الجرافيك والتي تتركز حاليا في لندن وجنوب شرق إنجلترا يمكن أن تنتقل إلى الخارج.

وأضاف التقرير أن العمل من المنزل أو عن بعد يهدد بشطب حوالي 7ر1 مليون وظيفة في مجال الخدمات المالية والأبحاث والعقارات في بريطانيا.

وأوضح التقرير أن لذلك تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية كتلك التي تعرضت لها بريطانيا عند فقدان الوظائف في قطاع التصنيع خلال سبعينيات القرن العشرين، مشيراً إلى أن شطب الوظائف سيكون هذه المرة بوتيرة أسرع.

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