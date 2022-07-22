“العمل”: لا تغيير على الحد الأدنى للأجور

أكد وزير العمل نايف استيتية ، مساء الجمعة، أنه لا يوجد توجه لتغيير الحد الأدنى للأجور.

وقال خلال استضافته على شاشة التلفزيون الأردني اليوم الجمعة، إنه لا يوجد نقاش حول موضوع إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، لكن هناك تعاون بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، لإدماجهم في برامج الوزارة.

وأضاف أن هناك حوالي 800 ألف عامل وافد في الأردن منهم 350 ألف عامل مسجل والباقي عمالة غير منظمة، حيث تعمل على الوزارة حالياً على معرفة القطاعات التي يعملون بها.

وأشار استيتية إلى أن وزارة العمل هدفها تنظيم سوق العمل، حيث تعطي الأولية للتدريب المهني والتقني من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة خاصة وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن ابعاد الشباب عن التعليم المهني والتقني يعتبر سبب في ارتفاع معدلات البطالة في المملكة.

وبين أن وزارة العمل تعمل اليوم بطريقة عصرية مع سوق العمل، حيث وقعت اتفاقيات مع عدد من الجامعات في المحافظات، وذلك لإيجاد برامج للتدريب المهني.