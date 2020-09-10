آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

“العمل”: لا قرار نهائي بخصوص السماح بعودة العمالة الوافدة

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- اكدت وزارة العمل أنه لا يوجد قرار نهائي بخصوص السماح بعودة العمالة غير الأردنية التي انتهت مدة تصريحها وهي خارج المملكة خلال جائحة كورونا وغادرت قبل إغلاق المطار والمعابر الحدودية اي غادرت قبل تاريخ 18 اذار2020 .
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود ان هذا القرار ما زال قيد البحث والدراسة من قبل الوزارة، مبينا انه في حال وجود اشتراكات ومستحقات مالية لبعض العمالة غير الأردنية التي غادرت المملكة قبل 18 من اذار الماضي لدى الضمان الاجتماعي ستقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة لإيجاد آلية لتأمين مستحقاتهم المالية ودفعها لهم. -(بترا)

مقالات ذات صلة

مصادر: “حمزة” يخلو من أخصائي عناية حثيثة

منذ ساعتين

كورونا تفاقم فجوة تمويل التعليم

منذ ساعتين

تراجع تأثير الموجة الحارة وبقاء درجات الحرارة مرتفعة

منذ ساعتين

تجار: تمديد ساعات العمل يقلص خسائر القطاعات الاقتصادية

منذ ساعتين
انتخابات 2020
61 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock