“العمل”: لا قرار نهائي بخصوص السماح بعودة العمالة الوافدة

عمان- اكدت وزارة العمل أنه لا يوجد قرار نهائي بخصوص السماح بعودة العمالة غير الأردنية التي انتهت مدة تصريحها وهي خارج المملكة خلال جائحة كورونا وغادرت قبل إغلاق المطار والمعابر الحدودية اي غادرت قبل تاريخ 18 اذار2020 .

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود ان هذا القرار ما زال قيد البحث والدراسة من قبل الوزارة، مبينا انه في حال وجود اشتراكات ومستحقات مالية لبعض العمالة غير الأردنية التي غادرت المملكة قبل 18 من اذار الماضي لدى الضمان الاجتماعي ستقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة لإيجاد آلية لتأمين مستحقاتهم المالية ودفعها لهم. -(بترا)