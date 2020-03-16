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“العمل”: لا يجوز إيقاف الحقوق المالية للعاملين في المؤسسات التعليمية

منذ ساعتين
مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

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عمان-الغد- قال وزير العمل نضال البطاينة أن قرار مجلس الوزراء بتعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من يوم أمس الاحد، يشمل المؤسسات التعليمية الخاصة، وعليه يجب أن تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بقرار مجلس الوزراء بإدامة التعليم عن بعد وإتاحة الأعداد اللازمة من المعلمين في الميدان ومواقع العمل لهذه الغاية.
وأكّد على ضرورة الالتزام بأي تعليمات تصدر عن وزير التربية والتعليم بخصوص إدامة سير العملية التعليمية عن بعد، أما بالنسبة للمعلمين والعاملين الفائضين عن حاجة التعليم عن بعد خلال الأيام القادمة، على أصحاب العمل الالتزام بقانون العمل وما يصدر عن الوزارة بخصوص موظفي القطاع الخاص، وعدم جواز إيقاف أي من حقوقهم المالية بأي حال من الأحوال.
ووجه وزير العمل المتضررين من العاملين وحال التأثير على حقوقهم المالية على نحو لا ينسجم وقانون العمل وقرارات الوزارة، التواصل مع مديرية علاقات العمل في وزارة العمل للإيقاف الفوري لأي تجاوزات على حقوقهم.

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