“العمل”: لم نأخذ قرارنا بعد في الحد الأدنى للأجور

عمان- أكد وزير العمل نضال البطاينة ،الجمعة، ان اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عقدت أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء الماضي لبحث الحد الادنى للاجور .

جاء ذلك خلال حديثه عبر برنامج ستون دقيقة الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني.

وبين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتحديد القيمة ليس صلاحية منفردة يتخذها الوزير، فهي مناطة بموجب القانون باللجنة.

واشار الى انه في حال عدم توافق اللجنة على رقم محدد، فان القرار سيكون بيد مجلس الوزراء.

ولم يكشف البطاينة عن موعد محدد لانتهاء اعمال لجنة رفع الحد الادنى للاجور ، مؤكدا عدم الاتفاق على قيمة معينة.

واوضح البطاينة اننا نأخذ بعين الاعتبار مصلحة العامل من جهة ومن جهة اخرى مصلحة اصحاب العمل والمستثمرين والحرص التام على تحقيق التوازن بين الطرفين.

وشدد وزير العمل خلال اللقاء على أن العامل الرئيس المرجح في اتخاذ القرار، سيكون بناء على بيانات واحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الادنى للاجور على تنافسية هذه القطاعات وديمومة عملية الانتاج.

وسيتم تزويد اللجنة الثلاثية لشؤون العمال باخر نتائج البيانات والدراسات التي تم التوصل لها، خلال الاجتماع الثاني لها.

يشار ان يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدا لاجتماع اللجنة.