العمل: ليس من مهامنا التعيينات في الحكومة

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن وزارة العمل ليس من مهامها التعيينات في الحكومة ومنها المستشفيات الحكومية.

كما أضاف الزيود أن مجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه وزير العمل كذلك ليس من مهامه التعيينات أو الترشيحات على الوظائف الحكومية وأن هذا الدور هو للوزارة المعنية و لديوان الخدمة المدنية الذي هو مستقل عن مجلس الخدمة المدنية.

يذكر أن مجلس الخدمة المدنية يرأسه وزير العمل ويضم في عضويته كل من وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة والمالية وتطوير الأداء المؤسسي بالإضافة إلى أعضاء مستقلين ومهام المجلس هي خاصة بالسياسات العامة والأنظمة وليس التعيين أو الترشيح على الوظائف حيث ان هذه المواضيع هي تشغيلية من اختصاص الوزارة المعنية وديوان الخدمة المدنية.