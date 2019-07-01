العمل: نتابع تأخر رواتب العاملين في شركة الأبيض للأسمدة بالكرك

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، أن الوزارة تبلغت اليوم الاثنين، بمشكلة تأخير رواتب وأجور العاملين في شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات في محافظة الكرك منطقة وادي الأبيض.

وأضاف الخطيب أن وزير العمل نضال فيصل البطاينة قد تم إعلامه اليوم بالموضوع من قبل مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة، بعد ورود شكوى هذا اليوم من قبل بعض العمال.

وبين الخطيب أن البطاينة اوعز فورا للتواصل مع الرئيس التنفيذي للشركة إياد الهنداوي ، الذي اكد انه تم تحويل رواتب شهر آيار الى البنوك اليوم وبإمكان العمال من إستلام رواتبهم صباح يوم غد،فيما أكد الهنداوي أن رواتب شهر حزيران تستحق بتاريخ 7/7/2019 .

وأكد الخطيب انه سيتم متابعة تسليم الرواتب لشهر حزيران أولا بأول مع الشركة لحين إستلام العمال كافة مستحقاتهم.