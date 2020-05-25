العموش: إنجاز ساحة الـ(Back to Back) في العمري بـ 30 يوماً (صور)

عمان- الغد- تفقد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش اليوم الاثنين مشروع ساحات تبادل البضائع بمركز حدود العمري.

وبين العموش بان المشروع يقع محاذي للشارع الرئيسي / الطريق الدولي الذي يربط المملكة الاردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعودية وتقدر مساحة هذه الساحة بحوالي (55) دونما.

واوضح العموش بان الهدف من الساحة هو استقبال الشاحنات المحملة من الجانب السعودي في هذه الساحة لعمل تنزيل للحمولة واعادة تحميلها على شاحنة اردنية من الجانب الأردني (Back to Back) واعادة الشاحنة التي تم تفريغها الى الجانب السعودي.

وبين العموش ان المشروع يشمل جميع الخدمات المطلوبة من رمبات لتبادل البضائع لـ 30 شاحنة بنفس الوقت بالاضافة الى خدمات لجميع المؤسسات العاملة بالحدود للقيام بواجبها على افضل وجه و تأمين البيئة الملائمة لعملهم.

واشار العموش بان كوادر الوزارة و المقاولين المنفذين و المكتب الاستشاري يعملون على مدار الساعة لانجاز المشروع بـ30 يوما.

هذا واشاد العموش بتعاون جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروع.