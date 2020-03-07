العموش: جمرك عمان الجديد نقلة تنموية كبيرة شرقي العاصمة

عمان – تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش اليوم السبت، مشروع جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة.

وقال العموش إن المشروع سيسهم في إحداث نقلة تنموية كبيرة شرقي العاصمة وتخفيف العبء المروري، ولا سيما في ظل استحداث ميناء بري للشاحنات في الموقع نفسه ما سيحد من دخول الشاحنات إلى عمان.

ودعا لإنجاز المشروع ضمن البرنامج الزمني المحدد ما يحقق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية، لافتا إلى أن المشروع وفر 500 فرصة عمل لمهندسين وفنيين وعمال.

ويعد المشروع جزءا من المخطط الشمولي على طريق عمان التنموي، وهو أحد أكبر مشروعات الوزارة بمساحة 1300 دونم وبكلفة إجمالية تبلغ 94 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على نظام التأجير التمويلي.

وأوضح أن المشروع سيحسن سرعة وبيئة العمل الجمركي، وإنعاش منطقة جنوب وشرق عمان، وتشكيل منطقة جذب استثماري خصوصا في مجالات النقل والخدمات المساندة، وتعزيز حركة التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم.

كما سيسهم، وفقا للوزير العموش، في تحسين الأداء وتسهيل الإجراءات المطلوبة باعتباره مركزا جمركيا نموذجيا، بحسب الأسس العالمية، في استخدام التقنيات الحديثة والتصاميم المعتمدة المعتمدة من الوزارة بخبرات استشارية محلية ودولية وفق متطلبات دائرة الجمارك الأردنية.

ويقع موقع الجمرك الجديد على تقاطع طريق عمان الدائري مع طريق الماضونة، ويشتمل على الساحات الجمركية والمظلات والمباني الخاصة بالأجهزة الجمركية وشركات التخليص والقطاع الخاص وغيرها من الخدمات المساندة.(بترا)