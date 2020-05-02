العموش: لا نية لإلغاء أي من المشاريع الحكومية

عبدالله الربيحات

عمان – أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، فلاح العموش، أنه لا نية لإلغاء اي من المشاريع الإنشائية التي تنفذها الحكومة، لافتا إلى أن وزارته صرفت كل مطالبات المقاولين المالية التي وصلتها وكانت مستوفية للشروط ومستحقة الصرف والتي تجاوز عددها 120 مطالبة.

وبين العموش، خلال لقائه أمس نقيب المهندسين ونقيب المقاولين اضافة الى رئيس هيئة المكاتب الهندسية، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، بحضور مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، أنه تم الاتفاق على السماح للمكاتب الهندسية العاملة استئناف العمل ضمن معيار (10) م2 لكل موظف من كادر المكتب.

وشدد الحضور على اهمية البناء على تجربة الأسابيع الماضية، حيث كانت النتائج ناجحة في المرحلتين الاولى والثانية من خطة التدرج في استئناف العمل في بعض المشاريع الانشائية والعمل الاستشاري والهندسي والمشاريع الاسكانية.

وأشاد الحضور بمستوى تقيد المقاولين والاستشاريين بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، الامر الذي دفع الى التوافق على فتح العمل في قطاع الانشاءات والعمل الاستشاري والمشاريع الإسكانية لاعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم مندوبين عن “الاشغال” ونقابة المقاولين الاردنيين وهيئة المكاتب الهندسية وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.

كما تم بحث تسهيل إجراءات معاملات المكاتب الهندسية وشركات الاسكان والمشاريع الإنشائية للمقاولين لدى امانة عمان الكبرى والدفاع المدني ودائرة الاراضي والمساحة، بحيث يتم استقبال المعاملات لدى هذه الجهات اعتبار من اليوم.

واتفق الحضور على عقد اجتماع لاحق مع البنك المركزي لتسهيل اجراءات الحصول على القروض الميسرة لقطاع الإنشاءات.