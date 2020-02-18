العموش: نسبة الإنجاز في مشروع مرج الحمام بلغت 35%

عمان– تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، اليوم الثلاثاء، أعمال مشروعي، مرج الحمام وتقاطع الإرسال بعمان، مشدداً على أهمية إنجاز المشروعين خلال المدة المحددة.

واطلع العموش على سير العمل ونسب الإنجاز في المشروعين، وأوعز إلى المقاولين وشركات الإشراف ومهندسي الوزارة المشرفين على المشروعين باتخاذ السبل والإجراءات للتسهيل على سكان المناطق المحيطة والتجار فيها.

وقال العموش ، إن المشروعين يحققان منفعة عامة وسيكون لهما أثر كبير على حركة السير في العاصمة، وسيشكلان قفزة نوعية بتحسين الواقع المروري، وبما يتماشى مع نمو المدينة المستقبلي ومعالجة الأزمات المرورية.

وأكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة المرورية وتسهيل حركة المرور طيلة فترة العمل بالمشروعين، مشيراً إلى أن نسبة الانجاز في مشروع مرج الحمام بلغت 35 بالمئة ومن المقرر الانتهاء من المشروع نهاية هذا العام، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الإرسال 20 بالمئة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في بداية عام 2021.

ويتكون تقاطع الإرسال/ الحرية من أربعة مستويات، منها إنشاء نفق باتجاهين للسير القادم من شارع الحرية باتجاه كريدور عبدون وبالعكس، وإنشاء دوار على مستوى شارع القدس/ تقاطع الإرسال، وفي المستوى الثالث سيتم إنشاء جسر باتجاهين للسير القادم من جسر ناعور باتجاه وسط البلد وبالعكس، وفي المستوى الرابع سيتم إنشاء جسر باتجاه واحد للسير القادم من شارع الحرية باتجاه جسر ناعور ومسار للباص السريع في الجزيرة الوسطية.

وتبلغ كلفة مشروع تقاطع الإرسال؛ 29 مليون دولار ممولة من صندوق التنمية السعودي.

وتشمل عناصر تقاطع مرج الحمام على طريق عمان البحر الميت إنشاء تقاطع من ثلاثة مستويات مكون من جسر خرساني بطول (240 م) ونفق بطول (110م) ضمن أربعة مسارب وفي كلا الاتجاهين.

وتبلغ كلفة مشروع مرج الحمام؛ 20 مليون دولار ممولة من صندوق التنمية السعودي.

-(بترا)