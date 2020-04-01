العموش يؤكد أهمية الإسراع في إعادة تأهيل طريق ناعور البحر الميت

عمان- الغد-اطلع وزير الإشغال العامة والإسكان، المهندس فلاح العموش، صباح اليوم على سير العمل لإعادة تأهيل طريق ناعور البحر الميت الذي تعرض لانزلاق وانهيار في جسم الطريق قبل عدة أيام بطول 400 متر تقريبا.

وأكد العموش ضرورة انجاز الدراسات والفحوصات المخبرية والجيولوجية بأقصى سرعه ممكنه للبدء بإعادة تأهيل الطريق وفق أفضل المواصفات وبما يضمن عدم تكرار الانهيار الذي حدث، لافتا إلى أن فحوصات التربة تتم على عمق أربعون مترا لضمان تحليل طبيعة الطبقات الصخرية وتحديد أفضل السبل لمعالجة الموقع من قبل المستشار ولجنة الانهيارات و الانزلاقات .

وأعلن العموش عن موافقة مجلس الوزراء يوم أمس على تلزيم أحد المقاولين للقيام بالأعمال المطلوبة نظرا لضيق الوقت والرغبة في انجاز العمل بأقصى سرعة ممكنة، مؤكدا أن العمل سيتواصل على مدار الساعة لانجاز المطلوب في أقصر مدة زمنية ممكنة.

كما تفقد العموش العمل الجاري لتأهيل الطريق البديلة ضمن قرية تركي والذي تم توسعت بعض أجزاءه وتعزيزه بعناصر السلامة العامة واللوحات الإرشادية والتحذيرية بالإضافة إلى زيادة وحدات الإنارة، وتسعة الأكتاف والمنحنيات ووضع حواجز الأمان عليها.

وكان تفجر عدد من ينابيع المياه وطبوغرافية المنطقة قد تسببت بانهيار في جسم الطريق حيث قامت الوزارة على الفور بإغلاق الجزء المتضرر، وتحويل السير للطريق عند مدخل منطقة تركي، وباشرت على الفور بأعمال الإصلاح والتأهيل للجزء المتضرر من الطريق.