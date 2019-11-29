العموش يتوج فريق السلامة المرورية بطلا لبطولة الاشغال الكروية

عمان – الغد – توج وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش فريق مديرية السلامة المرورية بطلا للبطولة الأولى لمديريات وزارة الأشغال العامة والاسكان، والتي نظمتها الوزارة ضمن احتفالات الوطن بذكرى ميلاد المغفور له بإذن الله الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه، وحظيت البطولة بمشاركة واسعة.



وتغلب فريق السلامة المرورية في المباراة النهائية على فريق مديرية اشغال محافظة المفرق بنتيجة 5-2، بعد لقاء شهد ندية واثارة وسط تشجيع مثالي من جمهور الفريقين الذي تواجد على مدرجات صالة الأمير فيصل بن الحسين بمدينة الملك عبدالله في منطقة القويسمة.



وتناوب على تسجيل الفريق الفائز صلاح أبو دية “٤” اهداف ووائل مصطفى هدفا.

وبعد نهاية المباراة توج المهندس فلاح العموش الفرق الفائزة بالمركز الأولى، وقدم جائزة هداف البطولة للاعب صلاح ابو دية بالمشاركة مع اللاعب زياد ابو ركبة، وافضل حارس للاعب حاتم الخوالدة من فريق أشغال المفرق

وحرص المهندس العموش في ختام منافسات البطولة التي تابعها امين عام الوزارة المهندس عمار الغريبة ومدير عام دائرة العطاءات الحكومة المهندس محمود خليفات ومدراء ادارات ومدراء الوزارة على تكريم الجهات الداعمة.



واستذكر المهندس فلاح العموش مناقب الراحل العظيم والانجازات التي تحقق للشباب والرياضية في عهده، واضاف في حديث للإعلام ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للحكومة للاهتمام بالشباب ودعمهم ، مبينا اهم الرياضة في حياة الانسان.