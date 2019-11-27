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العموش يرعى بطولة الأشغال الكروية غدا

منذ 14 دقيقة

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عمان – الغد – يرعى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد المباراة النهائية للبطولة الأولى لمديريات وزارة الأشغال العامة والاسكان، والتي نظمتها الوزارة ضمن احتفالات الوطن بذكرى ميلاد المغفور له بإذن الله الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه، وحظيت البطولة. بمشاركة واسعة، حيث شهدت تنافسا واضحا على لقبها.

ويجمع المشهد النهائي والذي تستضيفه صالة الأمير فيصل بن الحسين بمدينة الملك عبدالله في منطقة القويسمة فريقي مديرية السلامة المرورية وأشغال محافظة المفرق.
وسيتم بعد نهاية المباراة حفل تتويج الفريق الفائز وتوزيع الجوائز المختلفة وتكريم الجهات الداعمة.
وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة كافة الترتيبات اللازمة ، وأشاد المهندس جمال أبو عيد مدير ادارة التطوير المؤسسي بالوزارة رئيس اللجنة الرياضية بالدعم والمتابعة من الوزير والامين العام.
وأضاف أبو عيد أن إقامة هذه البطولة هو بداية انطلاقة لبطولة سنوية سوف تنظمها الوزارة ابتداءا من هذا العام، ومن المتوقع أن تشارك بها غالبية الوزارة في العام المقبل بعد أن حققت البطولة نجاحا متميزا هذا العام.

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