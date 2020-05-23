العموش يوجه بتسريع إنجاز العمل في انزلاق العدسية

عمان- الغد- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش اليوم منطقة انزلاق العدسية وأطلع على سير العمل في الموقع، مشددا على اهمية إستغلال فترة عطلة عيد الفطر والحظر الشامل لتسريع وتيرة الأعمال.

ووجه العموش فرق العمل ومكتب الاشراف الهندسي الى ضرورة العمل على ثلاثة ورديات على مدار الساعة وطيلة ايام الأسبوع لإنجاز الأعمال في اقرب وقت وفتح الطريق اصولياً وتطبيق مواصفات و متطلبات الدراسة الجيولوجية والهيدرلوجية.

واثنى العموش على جهود كوادر الوزارة الذين واصلوا الليل بالنهار خلال شهر رمضان والعطل الرسمية والدينية لإنجاز الأعمال المطلوبة بالتعاون مع المقاول المنفذ و المكتب الاستشاري ضمن إطار زمني يراعي اهمية الطريق.

وتأتي زيارة العموش الى موقع العمل هذا للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع كتأكيد على الإهتمام الذي توليه الوزارة لانجاز العمل باقرب فرصة ممكنة نظرا لأهمية الطريق الذي يربط منطقة البحر الميت والأغوار بالعاصمة عمان.