العميد الفراية: “إدارة الأزمة” تعمل حاليا بمرحلة إحتواء الوباء في المملكة

عمان – قال مدير عمليات خلية ازمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، أن ادارة الازمة تعمل حاليا بمرحلة احتواء الوباء في المملكة بشكل عام ومنعه من الانتشار.

وأضاف في مداخلة خلال برنامج “ستون دقيقة” على شاشة التلفزيون الأردني، ان احتواء الوباء يتطلب أمرين رئيسيين، الأول منع الاختلاط والثاني الاستقصاء الوبائي لمخالطي المصابين.

وبين بأن لجنة الأوبئة التي يرأسها وزير الصحة أوصت بأن يتم عزل مدينة اربد فورا لتطويق الوباء ومنع انتشاره، واننا امام فرصة ذهبية باحتواء هذا الوباء بتلك المناطق، وبحسب هذه التوصية صدرت الأوامر بعزل قصبة اربد وبلدة سوم وبلدة جحفية وبلدة ايدون وبلدة الحصن والصريح وحبكا والمزار الشمالي.

وأوضح العميد الفراية، ان القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الأمنية اتخذت مواقع لها للتأكد من عزل تلك المناطق وتسهيل وصول فرق الاستقصاء للمخالطين، مؤكدا ان محافظة اربد عزيزة على قلوب الأردنيين والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية تعمل على تلمس احتياجات المواطنين وتلبيتها. –(بترا)