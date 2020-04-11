العميد الفراية: الالتزام بحظر التجول الشامل أوقف تمدد وباء كورونا

عمان- قال مدير خلية إدارة الأزمة العميد الركن مازن الفراية، اليوم السبت، إن الالتزام بحظر التجول الشامل كبير جدا، وأوقف حركة وباء فيروس كورونا المستجد وتمدده.

وفي حديثه عن المخالفات بين الفراية، لـ”المملكة”، أنّ العدد قليل حيث جرى ضبط 39 مركبة و163 شخص خالفوا أوامر الحظر الشامل الذي يستمر حتى منتصف ليل السبت/ الأحد.

وبخصوص الحالات الانسانية، قال إن البعض استخدم تصارح الحالات الانسانية الاسبوع الماضي لغير هدفها.

وأضاف “أول يوم من اطلاق الخدمة كانت الطلبات 1500 طلب وجرى الموافقة عليها وبعدها تجاوز العدد 15 الف طلب وهذا عدد غير طبيعي ولا يشكل عدد المراجعين للحالات الطارئة للمستشفيات”.

وكان وزير الصحة سعد جابر، أعلن الجمعة، أنه لم تسجّل أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة.

وأضاف في إيجاز صحفي، أنه “تم إجراء الجمعة ما يزيد عن 1500 فحص من شمال المملكة إلى جنوبها وجميعها كانت سليمة”.