العميد الفراية: عزل مدينة العقبة عن باقي محافظات المملكة الأحد

عمان-الغد- قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية في إيجاز صحفي، الخميس، أنه سيتم إغلاق محافظات الجنوب بشكل تدريجي، واعتباراً من العاشرة صباح يوم الأحد المقبل، مضيفا أنه تقرر غلق محافظة العقبة وعزلها عن باقي المحافظات.

وبين الفراية أنه سيكون مدخلين رئيسيين للعقبة، ويسمح لأهالي العقبة بحرية الحركة سيراً على الأقدام، أو استخدام السيارات من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، والسماح للمنشآت التجارية كافة بالعمل بالعقبة من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، في حين لا يسمح بالدخول والخروج من محافظة العقبة إلا بموافقة خطية من المحافظ.

وأكد الفراية على استمرارية إجراءات الفحوصات العشوائية بالعقبة للعاملين بالقطاع الصحي والخدمي، واستمرار إغلاق الجامعات وصالات الأفراح والمطاعم وبيوت العزاء ودواوين العشائر وأي نشاط يتعلق بالجاهات والعطوات، مبينا أن المعابر البرية والجوية والحدودية مغلقة أمام حركة المسافرين وتقتصر على عمليات الشحن.