العناية الإلهية تحول دون احتراق صهريج في الزرقاء

عمان-الغد– شاءت الأقدار مسير أحد ضباط الدفاع المدني بسيارته الخاصة خلف صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة طواحين العدوان في الزرقاء، منع حدوث كارثة ، حيث كان العجل الخلفي مشتعل أثناء مسير الصهريج ، وقام ضابط الدفاع المدني بإيقاف السائق وإخماد الحريق باستخدام طفاية البودرة اليدوية ومنعْ امتداده إلى باقي أجزاء الصهريج .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن مادة البنزين تعتبر من الموادسريعة الاشتعال ولولا العناية الإلهية و تدخل ضابط الدفاع المدني وقيامه بإخماد الحريق بواسطة الطفاية اليدوية لكانت الخسائر اكبر نتيجة الحمولة الكبيرة والتي قدرت ب (35) ألف لتر.