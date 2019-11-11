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العناية الإلهية تحول دون احتراق صهريج في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
أرشيفية

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عمان-الغد– شاءت الأقدار مسير أحد ضباط الدفاع المدني بسيارته الخاصة خلف صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة طواحين العدوان في الزرقاء، منع حدوث كارثة ، حيث كان العجل الخلفي  مشتعل أثناء مسير الصهريج ، وقام ضابط الدفاع المدني بإيقاف السائق وإخماد الحريق باستخدام طفاية البودرة اليدوية ومنعْ امتداده إلى باقي أجزاء الصهريج .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن مادة البنزين تعتبر من الموادسريعة الاشتعال ولولا العناية الإلهية و تدخل ضابط الدفاع المدني وقيامه بإخماد الحريق بواسطة الطفاية اليدوية لكانت الخسائر اكبر نتيجة الحمولة الكبيرة والتي قدرت ب (35) ألف لتر.

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