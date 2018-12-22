“العناية بصحة الأسرة” يختتم دورة لمقدمي الخدمات بجرش

عمان- الغد- نظم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، في جرش، دورة لمقدمي الخدمات الصحية، لمدة يومين، بالتعاون مع منظمة بلان انترناشيونال.

واستهدفت الدورة اليافعين واليافعات من أبناء المدينة إضافة إلى اللاجئين والمقيمين فيها، عبر تثقيفهم وزيادة وعيهم بمواضيع الصحة الإنجابية والزواج المبكر.

وركزت الدورة على العنف المبني على النوع الاجتماعي وطرق الوقاية منه، إضافة إلى دورات تمكين حياتية مكثفة من أجل اليافعين.

كما واستهدفت الدورة أولياء الأمور والمؤثرين في المجتمع والمنظمات المحلية، لصناعة التغيير والحد قدر الإمكان من مشكلات العنف في المجتمع.

وشارك في الدورة وزارة الصحة، والشرطة المجتمعية، وإدارة حماية الأسرة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة التدريب المهني.

ويعقد معهد العناية بصحة الأسرة سنويًا أكثر من 700 دورة تدريبية في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.

والمعهد هو المركز الوحيد الذي يقدم خدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف، ويتعامل عبر خبرائه المختصين مع مئات الحالات التي تأتي من دول مجاورة عايشت أزمات.

وهو من المراكز الإقليمية التي تقدم خدمات ورعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريب للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، من خلال عياداته في عمان والمحافظات ومخيمات اللاجئين السوريين.