“العناية بصحة الأسرة” يشارك باحتفال يوم الصحة العالمي

عمان- الغد- شارك معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، في الاحتفال بيوم الصحة العالمي، الذي نظمته أمانة عمّان في مدينة الحسين للشباب، أمس الأحد.

وأكد مدير المعهد الدكتور ابراهيم عقل، أهمية صحة الفرد والأسرة، مشيرًا إلى المسؤولية الواقعة على الجميع من أجل النهوض بالرعاية الصحية الأولية ودعمها.

ولفت عقل إلى الدور المحوري الذي يلعبه معهد العناية بصحة الأسرة، كمؤسسة وطنية تقدم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة.

وبين، خلال الاحتفال الذي أقيم برعاية نائب مدير المدينة المهندس ابراهيم خريس، أن المعهد ينطلق من رسالته الإنسانية إلى تقديم خدمات، تتفق مع منظمة الصحة العالمية، التي أحيت يومها تحت شعار “التغطية الصحية الشاملة”.

ودعا عقل المنظمات والجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في العمل الدائم على توفير الرعاية الصحية الأولية، والتغطية الصحية الشاملة لمحتاجيها.

وثمّن مدير معهد العناية بصحة الأسرة، الفرصة التي تتيحها أمانة عمّان كل عام لمثل هذه المبادرات، مشيدًا بالشراكة القائمة بين الطرفين لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض الأردن من جنسيات أخرى.

من جهتها قالت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمّان المهندسة نانسي أبو حيانة، إن عدد المستفيدين من خدمات المراكز الاجتماعية بلغ نحو 116 ألفا خلال العام 2018، مشيرة إلى أهمية النهوض بالرعاية الصحية المقدمة.

يشار إلى أن معهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة الاعتمادية، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال.