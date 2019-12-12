“العناية بصحة الأسرة” يشارك بورش عن عمل الأطفال

الغد– شارك معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، بورش أقامتها منظمة العمل الدولية في عمان وإربد، لمناقشة دراسة الخط المرجعي لعمل الأطفال في قطاع الزراعة.

وعرضت الورش أبرز نتائج وتوصيات الدراسة، إضافة إلى توضيح أهمية العمل وبذل الجهد التشاركي للحد من أسوأ أشكال العمل (عمل الأطفال في قطاع الزراعة).

وأكدت منظمة العمل الدولية العلاقة التشاركية مع معهد العناية بصحة الأسرة، في تنفيذ مشروع عن تقديم خدمات إدارة الحالة، وجلسات الدعم النفسي للأطفال وعائلاتهم، وجلسات رفع الوعي المجتمعي، وبناء قدرات العاملين في الجمعيات المحلية.

وينفذ المعهد المشروع في مناطق ديرعلا والرمثا والمفرق، ويخدم شريحة واسعة من مجتمعات اللاجئين والمجتمع المحلي العاملين في قطاع الزراعة.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، وخدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف.

ويقدم خدمات ومشورة تبدأ من سن المراهقة وما قبل الزواج، وتمتد إلى ما بعد الزواج لمتابعة الحمل وما بعد الولادة، إضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات سن الأمل، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ويعقد سنوياً أكثر من 700 دورة في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.