“العناية بصحة الأسرة” ينظم حملة صحية شرق عمان

عمان- الغد– نظم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، حملة صحية في منطقة شرق عمان، تحت عنوان “صحتك بتهمنا”، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتضمنت الحملة التي شاركت فيها الجمعية الارثوذكسية المسيحية، عيادات، طب الأسرة والأطفال، والنسائية، والنطق، والتربية الخاصة والإرشاد النفسي.

وقدمت الحملة فحوصات، الضغط والسكري، وفقر الدم، والسمع والنظر، إضافة إلى الفحص السريري لسرطان الثدي، واستشارات التغذية، وأنشطة خاصة بالأطفال.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال.

ويقدم خدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف، ويعقد سنويًا عددًا كبيرًا من الدورات في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم