“العناية بصحة الأسرة” ينظم نشاطات عن العنف في 3 مواقع

عمان- الغد- نظم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، نشاطات مختلفة، بمراكزه في صويلح والقويسمة وديرعلا، بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي مركز صويلح نظم المعهد جلسات نقاشية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، شارك في سيدات وأطفال، عن العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الاقتصادي تحديدا.

وقدم فريق المعهد محاضرة عن التغذية السليمة للأم والطفل، والصحة النفسية، وفحوصات كالضغط والسكري، إضافة إلى إرشادات عن كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة، وأنشطة خاصة بالأطفال.

وأقام مركز المعهد في شرق عمان بمنطقة القويسمة ورش عمل، ونظم محاضرات عن العنف المبني على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية المسيحية الأرثوذكسية.

ونظم مركز المعهد في ديرعلا بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية بازارا ضمن نشاطات حملة الـ 16 يوما، العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وهدف البازار إلى مساعدة النساء المنتجات في منازلهن لعرض منتجاتهن وبيعها وتعزيز جهودهن الرامية إلى التمكين الاقتصادري.

وتضمن البازار العديد من المنتجات والصناعات اليدوية والمأكولات للسيدات المنتفعات من خدمات معهد العناية بصحة الأسرة.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، وخدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف.

ويقدم خدمات ومشورة تبدأ من سن المراهقة وما قبل الزواج، وتمتد إلى ما بعد الزواج لمتابعة الحمل وما بعد الولادة، إضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات سن الأمل، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ويعقد سنوياً أكثر من 700 دورة في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.