“العناية بصحة الأسرة” ينهي تدريبًا لمقدمي الخدمات

أنهى معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، تدريبًا لمقدمي الخدمات في محافظة الكرك، بالتعاون مع منظمة بلان انترناشيونال، وحضور مؤسسات حكومية، ومنظمات دولية ومحلية.

وناقش التدريب الذي عقد على مدار يومين، العنف المبني على النوع الاجتماعي، وحماية الطفل، وإجراءات العمل الموحد، وآليات التحويل، إضافة إلى استقبال الحالات التي تعرضت للاغتصاب.

وشارك في التدريب مديرية التربية والتعليم، ومؤسسة التدريب المهني، والخدمات الطبية الملكية، ومديرية الصحة، وعدد من المنظمات الدولية.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، وخدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف.

ويعقد معهد العناية بصحة الأسرة شراكات مع منظمات ومؤسسات محلية ودولية لتنظيم تدريبات في تخصصات دقيقة مختلفة يقوم عليها خبراء في مراكزه المنتشرة في العاصمة عمان والمحافظات.

رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، وخدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف.

ويقدم خدمات ومشورة تبدأ من سن المراهقة وما قبل الزواج، وتمتد إلى ما بعد الزواج لمتابعة الحمل وما بعد الولادة، إضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات سن الأمل، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ويعقد سنوياً أكثر من 700 دورة في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.