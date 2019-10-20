أسرة لايفبرامج الغد

العنف الجسدي ضد الأطفال

منذ ساعتين

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برنامج أسرة لايف، مع الخبير التربوي ومستشار اليونيسف الدكتور يزن عبده، ويتناول في هذه الحلقة موضوع “العنف الجسدي ضد الأطفال”. هذه الحلقة مسجلة نظرا لانشغالات الدكتور.. وهو سيجيب على استفسارات وأسئلة المتابعين والمتابعات في الحلقة المقبلة.
“أسرة لايف” برنامج متخصص في قضايا التنشئة وأساليب التربية الوالدية الإيجابية، يبث في الحادية عشرة من صباح كل يوم سبت على منصات “الغد”.

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