العنوان والحائط

يديعوت آحرونوت

شمعون شيفر 24/7/2022

1. “أنت لا يمكنك أن تأخذ المسؤولية عما لم تعرفه”، قال نتنياهو في شهادته أمام لجنة التحقيق الرسمية للمصيبة في ميرون. “على مدى كل سنوات ولايته رفض نتنياهو تعيين لجان تحقيق خشية أن يشيروا إلى مسؤوليته. في المصيبة التي تسببت بموت 45 شخصا في ميرون، كما كتب في كتاب دانييل، كان العنوان على الحائط.

“لو كنت أعرف أن القرارات لم تنفذ لعالجت هذا”، قال نتنياهو. إذن لعله حان الوقت أن نتوقع من الزعيم أن يهتم بما يحصل للمواطنين ويأخذ المسؤولية كما يمكن التوقع من منتخب للجمهور.

يمكن التقدير أن نتنياهو سيتلقى كتاب تحذير من اللجنة. محامون، مع أجر بالملايين، سيتجندون للدفاع عنه كي يزيلوا الغبار الذي علق بعباءته. لكن مسموح التقدير أن التواءاتهم لن تترك أثرا على أعضاء اللجنة، الذين اطلعوا على أحد القصورات الأكثر فظاعة عندنا. وهم سيتذكرون أن صوت دماء القتلى في ميرون يصرخ.

2. جملة ساحقة واحدة في شهادة هداس كلاين تساعد في أن تعكس للمتنافسين في التمهيدية في الليكود ما ينعكس بالتقارير عنه: “لن يجديك نفعا”، قالت كلاين للمحامي عميت حداد، الذي حاولة التقليل من الثقة بشهادتها. “أنا رأيت صناديق الشمبانيا التي كانت تحمل في صندوق سيارة نتنياهو الفاخرة”. لن نجديكم نفعا. نحن نسمع أصوات المتنافسين الذين يعدون “بدوس اليساريين” ونرى سلاسل الولاء وتماثيل الزعيم.

يمكن التخمين أيضا بما سيقوله نتنياهو في ختام التمهيدية عن القائمة الديمقراطية، الأكثر تنوعا. ينبغي الأمل فقط بألا يوصيهم أن يكونوا كحلونيين، خشية أن يكون مصيرهم كمصير موشيه كحلون الذي حقق معه بالتحذير.

لن يجديكم نفعا، نحن سنتذكر يوما في الانتخابات كيف انتخبتم. ومع ذلك إذا ما وصل نتنياهو مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء سنتذكر أيضا ان هذا كان خيار الناخب – وعلينا جميعا أن نتعايش معه.

3. مسؤول إيراني كبير صرح بأن طهران يمكنها أن تنتج قنبلة، إن شاءت، حتى الآن. منذ أن غطيت المسألة الإيرانية يقولون لنا إن إيران على مسافة لمسة من القنبلة. استنتاجي هو أنها ستصل إلى هذا الهدف في اللحظة التي تريدها، دون صلة بأعمالنا – حسب منشورات أجنبية – إرجاء إنهاء مشروعها النووي.

4. غسان كنفاني يعد في التجربة الفلسطينية الكاتب الأبرز للجيل الذي تربى في مخيمات اللاجئين التي قامت في منطقتنا بعد العام 1948. كما أنه كان شخصية مركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقتل بجوار بيته في بيروت في العام 1972.

داني روبنشتاين، من الكتاب الأكثر جدية عن الفلسطينيين ينشر هذه الأيام كتابا عن كنفاني: “لماذا لم تدقوا جدران الخزان”. كتاب إلزامي لكل من يريد أن يعرف شيئا ما عن جيراننا، وليس فقط عن العدو.

5. “الناس يطلبون لأنفسهم أماكن لجوء: المناطق القروية، شواطئ البحر، الجبال.. (هذا خطأ) لأنه “يمكن خلافا ذلك أيضا.

“في كل وقت ترغب في أن تنطوي فيه على نفسك حيث لا يوجد مكان أفضل ينسحب إليه الإنسان، غير نفسه”.

ماركوس اورليوس، في كتابه “أفكار لنفسي” يقترح علينا ملجأ من عذاب المعابر في المطارات والبحث عن الحقائب. يمكن أن نبقى هنا، سياحا في بلادنا، مع كتاب ماركوس اورليوس، فأنا اخترت هذا.