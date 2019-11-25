العوايشة: 20310 نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

هديل غبون

عمان– قال مدير إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة، إن العمل مستمر لتطوير بيئة مراكز الاصلاح وخلق بيئة آمنة مستقرة تراعي المعايير الدولية.

وأضاف العوايشة في كلمة خلال جولة لمركز اصلاح وتأهيل رميمين بتنظيم من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان، أن مشكلة الاكتظاظ يجري العمل على التصدي لها، معتبرا أنها ليست مشكلة تتعلق بإدارة المراكز وحدها بل مسؤولية قطاعات مختلفة، وقال “نحاول من تقليل من اثارها بما في ذلك نسبة العود للجريمة “.

ولفت إلى أن نسبة النزلاء تبلغ 199 نزيلا لكل 100 الف مواطن، وأن عدد النزلاء بلغ حتى تاريخه، 20310 نزلاء، فيما تم الافراج عن 8788 نزيلا ونزيلة بالعفو العام حتى يوم أمس الأحد.

وأشار العميد أيمن العوايشة إلى أن نسبة اشغال مراكز الإصلاح 152%، مشددا على أن حفظ الامن داخل المراكز هي استراتيجية، داعيا إلى اقرار برامج متخصصة للتعامل مع الجرائم خاصة ان هناك أنواع جديدة من الجرائم.

وقال، إن 29 زيارة اجريت حتى يوم أمس الاحد في اطار تفعيل الرقابة القضائية.