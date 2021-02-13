العودات: الأردن يعاني من ظاهرة الأيادي المرتجفة منذ 5 سنوات

طارق الدعجة

القائمون على الاستثمار بيروقراطيون وغير مؤهلين لفهم ما يدور حولنا

عمان- قال رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، إن الاردن يعاني، منذ حوالي 5 سنوات، من ظاهرة الأيادي المرتجفة، حيث لا يوجد شخص يأخذ قرارا، وهذه مشكلة خطيرة جدا.

وبين العودات، خلال لقائه وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب القطاع الصناعي، أن اليد المرتجفة ترقى إلى درجة الفساد، كونها غير قادرة على اتخاذ القرار بالوقت المناسبة، وبهذا يرتكب الشخص فعل من أفعال الفساد، لانه اضرّ بالمصلحة العليا للدولة.

وبين أن التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار حاليا عبارة فوصى كبيرة، لابد من إعادة تنظيمها ضمن تشريع واحد يرجع له المستثمر.

وقال ” ان المشكلة التي تواجه الاستثمار بالمملكة من منظور شخصي ليست بالنصوص وانما بالنفوس”، مؤكدا أن المشكلة في الأساس تتمثل الادراة.

واضاف “لو جئنا بأفضل قانون استثمار مطبق بالعالم واعطيته لأشخاص وعقلية غير قادرين على فهم التعامل مع الاستثمار والمستثمرين، سيلقى هذا القانون ذات العقبات الموجودة حاليا”.

وقال “ما نعانية اليوم أن العقلية البيرقراطية التي تدير الاستثمار في الدولة غير قادرة على فهم ما يدور حولنا وهم اشخاص غير مؤهلين وغير قادرين على فهم واستيعاب نصوص القانون وفهم رغبة الدولة وقدرتنا على التنافسية وجذب الاستثمار”.

وأضاف من الصعوبة بمكان ان ننهض وان نصل الى أن يدخل المستثمر من هذا الباب وان يخرج من هذا الباب ويحصل على كل شيء، مبينا أن النافذة الاستثمارية لم تحقق ذلك.

واوضح العودات ان المستثمر بحاجة إلى الرجوع الى 20 الى 30 قانون حتى يعرف موقفه وهذه جزء من المشكلة التي يعاني منها الاستثمار الأردني.