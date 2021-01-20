العودات: النواب سيخصص اجتماعات لمناقشة مدونة السلوك النيابية

عمان- قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، ان المجلس حريص على مناقشة بنود مدونة السلوك لاعضاء مجلس النواب، التي تعد جزءا من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتشكل الاطار الناظم للاداء النيابي.

واوضح العودات خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، وتعقيباً على مداخلة للنائب مجحم الصقور دعا فيها الى تطبيق مدونة السلوك النيابية، ان المجلس سيخصص اجتماعات لبحث مدونة السلوك التزاما بالتوجيهات الملكية السامية.

وكان جلالة الملك اكد خلال لقائه امس الثلاثاء، برئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المكتبين الدائمين للمجلسين، اهمية مدونة السلوك المرتبطة بعمل مجلس الامة في تعزيز ثقة المواطن في البرلمان.- (بترا)