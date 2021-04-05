العودات: بيان الديوان الملكي يؤكد حنكة الملك بالتعامل مع الأزمات

عمان-الغد- قال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، إن بيان الديوان الملكي الذي صدر الاثنين، يؤكد حنكة جلالة الملك عبد الله الثاني في التعامل مع الأزمات.

وقرر جلالة الملك، توكيل الأمير الحسن بن طلال في التعامل مع موضوع الأمير حمزة وذلك ضمن إطار الأسرة الهاشمية.

وتواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة الذي أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن.

وقال العودات، لقناة المملكة، إن “حل مثل هذه الأزمة داخل العائلة الهاشمية يؤكد النهج الذي سارت عليه الدولة منذ تأسيسها أن العائلة الهاشيمة شعارها التسامح والحوار هو لحل كل الأزمات”.

“أي خلاف في هذا البلد يحل بالجلوس على طاولة الحوار”، بحسب العودات، الذي أشار إلى أن “هذه الأزمة أكد فيها الأردن قدرته على مواجهة التحديات … هذا البلد يخرج دائما أقوى من كل أزمة دخل فيها”.

وأكد “التفاف الأردنيين حول قيادته الهاشمية والعقد الاجتماعي الذي يربط القيادة مع الشعب لا مثيل له … وهو سر من أسرار قوة وصمود الأردن في منطقة غرقت فيها العديد من الدول”.

وشدد على “قدرة الأردن في العبور إلى مئويته الثانية بكل ثبات واستقرار وثقة بالنفس، وسيبقى الأردن أنموذجا ورمزا لكل أشقائه في هذه المنطقة”.