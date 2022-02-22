العودات: حملات الاستهداف تتزامن مع تعزيز الدولة للمسيرة الإصلاحية

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات إن الدولة الأردنية وفي جميع المراحل التي مرت بها استطاعت بالثقة المتبادلة بين قيادتها وأبنائها تحطيم كل محاولات الاستهداف والأجندات الخارجية التي حاولت النيل من منجزاتنا الوطنية.

وقال العودات في مستهل اجتماع للجنة القانونية اليوم الثلاثاء مع ممثلي النقابات المهنية إن الأردن يدخل مئويته الثانية وهو يواصل مسيرته الإصلاحية، ويقيم مشروعه لتحديث منظومته السياسية واصلاح بنيته الاقتصادية و الإدارية لتعزيز موقفه القوي في مواجهة التحديات الداخلية و الخارجية.

وأضاف: في جميع المراحل التي مر بها الأردن كان التحالف القوي و الثقة المتبادلة بين الأردنيين وقيادتهم الهاشمية، القاعدة الصلبة التي تحطمت عليها كل محاولات الاستهداف والأجندات الخارجية، وهذه ليست أول مرة يتم فيها استهداف الأردن و قيادته، فهناك من يريد التخريب وإثارة الشكوك،.

وتابع العودات: نحن كأردنيين نعرف منذ زمن بعيد أسباب و مواعيد وأهداف الحملات التي تستهدف بلدنا والتي تتزامن في كل مرة مع خطواتٍ تتخذها الدولة لتعزيز مسيرتنا الإصلاحية، لكنني أقول بوجدان الأردني الواثق بتاريخ هذا الوطن ومنجز أبنائه وتضحايتهم أن لدينا من الوعي الوطني ما يكفي للتصدي لتلك الحملات، مثلما فعلنا دائما على مدى قرن من الزمن.

وأكد العودات أن الأردن لم يكن مستثنيا من تلك الخطط المشبوهة، لكنه بحكمة قيادته الهاشمية و وعي شعبه و وطنيته الاصيلة تمكن من صون إنجازاته وتعزيز عناصر قوته و تمسكه بمبادئه و مثله العليا و دوره المحوري و مكانته الاقليمية و الدولية، و يمضي نحو مئوية جديدة و هو اوضح رؤية و أكثر ثباتا.