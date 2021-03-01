العودات: ذكرى تعريب قيادة الجيش ستظل حدثا راسخا في وجدان الأردنيين

عمان- الغد- القى رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات كلمة في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين عبر فيها عن اصدق عبارات التهنئة بمناسبة ذكرى تعريب الجيش العربي.

وتاليا نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الكريم

ستظل ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي المصطفوي يوم الأول من آذار من كل عام حدثا راسخا في وجدان الأردنيين جيلا من بعد جيل ، فذلك القرار الشجاع والحاسم الذي اتخذه الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه عام 1956 كان بمثابة حركة تحرر خاضها الراحل العظيم بالتحالف مع جيشه وشعبه ، لتعزيز استقلال بلدنا الغالي ، وصون كرامة وعزة الأردنيين ، وقواتهم المسلحة الباسلة .

اليوم ونحن نستذكر تلك المناسبة العزيزة على الأردنيين جميعا ، فإننا نجزي التحية إلى حامل لواء الراية الهاشمية ، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ، الذي أعطى المثل الأعلى في القيادة والريادة والتوجيه ، لرفاق السلاح من عاملين ومتقاعدين ، لتظل عقيدة الجيش منارة هذا الحصن الصامد والمرابط ، وتظل بنيته العسكرية إنموذج البذل والتضحية والعطاء ، في مسيرة التطوير والتحديث والتنمية الشاملة التي يخوضها بلدنا ، متغلبا على التحديات والصعاب .

باسمكم جميعا نرفع أصدق عبارات التهنئة بهذه المناسبة الكريمة إلى جلالة قائدنا المفدى ، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله ، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في جيشنا وأجهزتنا الأمنية ، وأن يحفظ بلدنا ومليكنا وشعبنا النبيل ، إنه سميع مجيب .