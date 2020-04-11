العودات لـ”الغد”: يجب انتظار تفعيل أمر الدفاع 6 للحكم عليه

حمزة دعنا

عمان- أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، أن الأردن يعيش ظرفاً استثنائياً يحتاج من الجميع اتخاذ إجراءات بحجمه، مطالباً بمراعاة الدقة والموضوعية في فهم الأبعاد والآثار الناجمة عن الأوامر والإجراءات الصادرة بمقتضاه، والتي يجب أن تكون حاضرة في ذهن متخذ القرار.

ودعا العودات من خلال “الغد”، أصحاب العمل والعمال إلى انتظار تفعيل التعليمات والقرارات التي ستقوم بها الحكومة، وذلك لتنفيذ امر الدفاع رقم 6 بشكل مبسط وميسر.

وبين، أنه في حال وجود أية عوائق تحول دون التنفيذ الواضح لأمر الدفاع، فالأمر يستدعي إعادة النظر ببعض بنوده في أقرب وقت للحيلولة دون التمييز بين اطراف العلاقة.

وطالب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، بضرورة التحلي بروح المسؤولية وبث قيم الرحمة والتراحم والإحساس المشترك ببعضنا، والتسامح فيما بيننا، لتجاوز هذه المحنة والتخفيف على المتضررين والذين اضطروا للتوقف عن ممارسة انشطتهم الاقتصادية وتشمل العامل وصاحب العمل.

وأشار العودات، إلىأن تفعيل قانون الدفاع الذي يحمل عنواناً اساسه ان سلامة الدولة وسلامة ومصلحة مواطنيها فوق القانون، وذلك يمثل تفويضاً مسبقاً من السلطة التشريعية لرئيس الوزراء لمواجهة حالة الضرورة التي تستدعي تفعيله تعطيل نصوص وأحكام القوانين النافذة بالقدر الكافي والملائم لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازيه لمواجهتها والتي قد تتعداها الى الاثار الناجمة عنها، ومنها الاقتصادية والاجتماعية.

وبين أن تفاصيل ضرورة إصدار أوامر الدفاع، لأنها تأتي بحلول استدعتها الظروف الطارئة لتحقق العدالة بين اطراف العلاقة دون إجحاف أو تعسف والتي لا يمكن الوصول اليها من خلال حكم القانون النافذ الذي يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا ان لم يكن متعذرا.

وقال إن أوامر الدفاع تأتي بالأصل لتشل الحكم النافذ وتوقف آثاره حتي يتم التوصل من خلالها إلى نقطة التوازن بين طرفي العلاقه وتحقيق الصالح العام، ولذلك يجب ان تكون الصياغة بغاية الدقة واضحة الدلالة لا تحتمل التأويل اوالتفسير تراعي الشريحة المخاطبه والمكلفه بالتنفيذ.