العودات للخصاونة: حريصون على تصويب الاختلالات أينما وجدت

جهاد المنسي

عمان- أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات خلال لقاء مع رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، حرص مجلس النواب على تحقيق الرؤى الملكية والعمل على فتح قنوات التعاون مع الحكومة بما يحقق المصلحة العليا للدولة الأردنية.

وأضاف العودات في اللقاء الذي يجري حاليا في مجلس النواب بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية أن الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة حريصون على تصويب المسارات والاختلالات أينما وجدت وخلق حالة من التكامل بين سلطات الدولة.

وقال العودات” نحن مقبلون على حوارات واسعة تتعلق بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة نحو تجويد تشريعاتنا وضمان مشاركة شعبية أوسع في صناعة القرار”.