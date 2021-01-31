العودات: ملك يمضي بنا نحو معارج العز والفخار يحمل راية المجد الهاشمي (فيديو)

جهاد المنسي

عمان- رفع رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات أسمى معاني التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الميمون.

وقال العودات في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم الأحد: في هذا اليوم المبارك من تاريخ بلدنا المجيد نتوجه بأصدق عبارات التهنئة والتبريك إلى جلالة قائدنا المفدى بمناسبة عيد ميلاه الميمون سائلين الله العلي القدير ان يمد في عمره ويبارك في سعيه ويثبت من عزيمته وهو يمضي بنا نحو معارج العز والفخار يحمل راية المجد الهاشمي ومشروعه النهضوي العربي وطموحات شعبه الوفي ويبني مستقبل ابنائه وبناته نشامى ونشميات، وطن الخير والعطاء، وكل عام وانتم يامولاي والاردن بخير وامن وسلام .