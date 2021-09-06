العودات والوفد النيابي يلتقون برؤساء إقليم وحكومة وبرلمان كردستان العراق

بغداد- التقى رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات والوفد النيابي المرافق له في ختام زيارتهم إلى العراق، برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيسة البرلمان ريواز فائق.

وأكد العودات خلال اللقاءات حرص الأردن على وحدة العراق وتماسك شعبه وجبهته الداخلية، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كان وسيبقى داعماً للأشقاء في العراق في حربهم على الإرهاب وفي مساعيهم لاستعادة العراق إلى مكانته ودوره الطبيعي في محيطه وإقليمه.

وعبر العودات والوفد النيابي المرافق له عن تطلعاتهم بتسهيل عملية الاستثمار المتبادل، والحرص على تقوية التعاون والتنسيق بين الطرفين في المجالات كافة.

وأكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، تقديرهما الكبير لدور جلالة الملك عبد الله الثاني الساعي دوماً إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقديم الدعم والإسناد للعراق في شتى المحن والمواقف الصعبة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته رئيسة برلمان إقليم كردستان العراق، ريواز فائق، قال العودات: إن “الزيارات المتتالية لجلالة الملك للعراق تحمل رسالة واضحة، مفادها أن الأردن والعراق يشكل كل منهما للآخر عمقاً استراتيجياً، وأن أمن العراق هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن المنطقة لا تنعم بالاستقرار إلا باستقرار العراق.

من جهتها، عبرت رئيسة برلمان كردستان العراق عن تقديرها لدور الأردن الحيوي في المنطقة ومساعيه الدائمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبرت عن تطلعات برلمان كردستان العراق بتوطيد العلاقة البرلمانية المشتركة، مؤكدة أنه من الواجب اليوم في ظل التقارب الأردني العراقي الدفع بكل السبل الكفيلة لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل الاستثماري وتذليل العقبات أمامه.

وبهذه اللقاءات، اختتم العودات والوفد النيابي المرافق له زيارة رسمية إلى العراق، بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، التقوا خلالها مع مختلف التيارات السياسية وممثليها في البرلمان العراقي.-(بترا)