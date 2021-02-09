العودات يستقبل السفير الأمريكي في مجلس النواب

عمان-الغد- استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، السفير الأمريكي لدى المملكة هنري ووستر، حيث جرى التباحث في جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب أننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن، متطلعاً لمواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين على المستويات كافة.

وفي ملف القضية الفلسطينية شدد العودات على أهمية الدفع قدماً بعملية السلام، مؤكداً أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل يفضي إلى إعلان قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال العودات إن الأردن يمضي بثبات في مسيرة الإصلاحات السياسية ومراجعة كافة القوانين ذات الصلة بتنمية العمل البرلماني والحزبي، وهي في جوهرها تجسد إرادة جلالة الملك عبد الله الثاني في رسم خطة للمرحلة المقبلة ومتطلبات العمل العام بما فيه المصلحة العليا وأداء المؤسسات الدستورية، وبما يضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع وفئاته في عملية صنع القرار، وهي بالمحصلة إرادة تمثل حيوية الدولة الأردنية في مئويتها.

وأضاف أن مجلس النواب بما يضم من كفاءات وخبرات حريص على تطوير عمل الكتل النيابية وتفعيل دورها من خلال برامج واضحة، لتساعد في تشكيل نواة لأحزاب برامجية مستقبلاً، لافتاً إلى أن المجلس يسير بخطوات متوازية رقابة وتشريعاً مراعياً سرعة الإنجاز ودقته، وذلك على طريق الإصلاح البرلماني المنشود الذي يعكس قوة التمثيل الشعبي تحت قبة البرلمان.

من جهته أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأردن، مشدداً على متانة علاقة البلدين وتشاركهما الرأي والمواقف حيال عديد القضايا.

وعرض السفير الأمريكي لجملة من آفاق التعاون المقبلة بين البلدين، مؤكداً أن بلاده تنظر بأهمية إلى الدور الأردني في المنطقة، مقدرة السعي المستمر لجلالة الملك عبد الله في تحقيق الازدهار والسلام الدوليين.

وأكد أن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين من شأنها تحقيق مصالح متبادلة، لافتاً حرص بلاده لمواصلة العمل والتنسيق مع الأردن للتغلب على التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.