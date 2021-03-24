مجلس النواب يقر قانون تنظيم الموازنة

جهاد المنسي

عمان- أعلن رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات عن قيام مجلس النواب بفتح حوار موسع حول القوانين الأنظمة للإصلاح (الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية) بداية الشهر المقبل، مشددا على أن المجلس سيكون حريص على الاستماع للأحزاب والمجتمع المدني حول ما تلك القوانين الناظمة للإصلاح.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة العودات وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي وادرج على جدول أعمالها مشروع قانون وحيد كان النواب قد بدأوا بمناقشة في جلسة الأحد الماضي واستكمل اليوم.

فيما طلب النائب حسن الرياطي في الجلسة الحكومة بمنح أهالي حي الشيح جراح سندات ملكية أراضيهم حتى يتسنى لهم الوقوف بوجه المحتل الصهيوني.

وجاء مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لتنظيم عملية إدارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وأدوارها فيي إدارة المال العام، ووضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذها والرقابة عليهما بشكل يراعي الإطار الكلي للاقتصاد الوطني ولتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية في المحافظات كافة بكفاءة عالية، ومراعاة الممارسات الدولية المثلى بشفافية الموازنة العامة وشمولية التغطية القانونية لكافة نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.

وقالت اللجنة المالية في مقدمة مشروع القانون انه بين الممارسات المعمول بها في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة مالية مقبلة وإطار مالي متوسط المدى ضمن معايير المحاسبة الدولية المطبقة في القطاع العام، حيث أوضحت “مالية النواب” أن المشروع جاء بديلا لقانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008، وحدد مراحل إعداد الموازنة العامة ضمن جدول زمني، وصلاحيات التعديل فيه مستقبلا، وعرف المشروع كافة البنود الرئيسية في الموازنة بدءا من تعريف الموازنة الى الإجراءات التطبيقية للأوامر المالية وحساب الخزينة العام والحساب الموحد لدى البنك المركزي إضافة الى تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج وإلزام كافة الجهات بوضع أسس قابلة للقياس، وإنشاء دائرة الموازنة العامة ومهامها الى جانب مهام وزارة المالية، ومراعاة الشمولية والصلاحية وتجميع الإيرادات والتخصيص والمسائلة والشفافية والاستقرار، إضافة الى الرقابة الخارجية (ديوان المحاسبة) إضافة الى رقابة الاجراءات (لدائرة الموازنة العامة) ثم الرقابة المطلقة للنواب.

وتضمن الجدول الزمني المرفق مع مشروع قانون آلية مراحل إعداد الموازنة، ليبدأ في نيسان/ ابريل من كل عام، حيث يبدأ في هذا الشهر مراجعة السقوف الأولية للفصول والمحافظات ضمن الإطار المالي متوسط المدى، وفي منتصف ايار/مايو، يتم الطلب من الفصول والمجالس التنفيذية للمحافظات تزويد دائرة الموازنة بمشروعات موازناتها للمدى المتوسط بموجب تعميم صادر عن رئيس الوزراء.

وتضمن الجدول الزمني تدرج زمني في كل شهر من شهور السنة انتهاء بتشرين ثاني حيث تقوم الحكومة في نهاية هذا الشهر بتقديم المشروعين الى مجلس الامة، ومنح مشروع الثانون مدة شهر لمناقشة مشروع القانونيين واقرارهما.

وفي الجلسة طالب النائب حسن الرياطي الحكومة بمنح اهالي حي الشيخ جراح في القدس سندات ملكية منازلهم واراضيهم حتى يتسنى لهم ابرازوها في المحاكم الصهيونية ومنع الاعتداء عليهم، مشيرا ان الحكومة توافقت مع وكالة الغوث في خمسينيات القرن الماضي على ذلك، وان اهالي الشيخ جراج يتعرضون لحملة تهجير من اراضيهم ومنازلهم وان ما يقوم به الكيان الصهيوني من حملة تهجير لابناء الشعب الفلسطيني مرفوض.

ولفتت كتلة الشعب بلسان النائب فراس العجارمة الى اهمية الزامية مطاعيم كورونا مشيرا الى ارتفاع اسعار بعض السلع في بداية شهر رمضان المبارك، واكدت كتلة الشعب انها ستقوم يالتواصل مع الاحزاب السياسية في ضوء توجهات جلالة الملك فيما يتعلق بالحوار حول قوانين والاحزاب الذي اشار اليه جلالة الملك خلال لقاءه اول من امس مع رؤساء لجان نيابية.

وفي بداية الجلسة قرأ النواب الفاتحة على روح النائب السابق خلف االرقاد، الذي نعاه رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، مستذكرا مسيرة ومناقب الفقيد خلال مشاركته بمجلس النواب الخامس عشر الذي كان خلاله مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.

[email protected]