العودات يكرم أوائل التوجيهي

عمان- الغد- كرم رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، أوائل الثانوية العامة اليوم الخميس، وذلك في فعالية أقامتها لجنة التعليم والشباب النيابية.

وقدم العودات التهاني والتبريكات للطلبة وأهاليهم، معبراً عن الفخر والاعتزاز بعطاء أبنائهم وجهدهم ومثابرتهم رغم الظروف الاستثنائية التي تأثر الجميع بها جراء تداعيات جائحة كورونا.

وقال العودات إن الأوطان تنهض بشبابها والمجتمعات تُبنى بمثل هذه النخبة من أبنائنا وبناتنا، مؤكداً حرص مجلس النواب على تقديم كل أوجه الدعم لشباب الوطن فهم الركيزة التي يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني على ضرورة تقويتها وتمكينها وصقل مواهبها وتحفيزها.

من جهته أشار رئيس لجنة التعليم والشباب الدكتور بلال المومني أن اللجنة ومنذ بداية امتحان الثانوية العامة للعام الحالي عقدت اجتماعات مكثفة مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس للوقوف على كافة الملاحظات والصعوبات امام الطلبة وكانت حريصة على زيادة مدة الامتحان مراعاة لمصالح للطلبة.

وحضر فعالية التكريم النواب: علي الطراونة وعمر الزيود، وفراس العجارمة، ومحمد المحارمة، وعمر العياصرة، ونصار الحيصة، وفايزة عضيبات، وزينب البدول وعطا ابداح وزهير السعيدين.