العودات يلتقي مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن

عمان – الغد – التقى رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم وعدد من النواب مع رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن وعدد من اعضاء مجلس الادارة، في مقر غرفة تجارة الاردن أمس.

واشار الكباريتي الى دور المؤسسة التشريعية في سن القوانين ومراقبة اداء الحكومة واشاد بالزيارة التي وصفها بالرسالة غير مسبوقة شاكراً لهم مبادرتهم الطيبة في سبيل تعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والوقوف جنباً الى جنب في هذه المرحلة الصعبة الحرجة جراء جائحة كورورنا وتداعياتها الأمر الذي يتطلب من الجميع كل التعاون والتكاتف.

وأفاد باننا على استعداد لتسخير وحشد كل الطاقات للتنسيق والتشاور مع مجلس النواب الموقر في سبيل مصلحة الاقتصاد الوطني، فالقطاع التجاري شريان الاقتصاد وأكبر رافد لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتم خلال اللقاء طرح عدد من القضايا والمطالب للقطاع التجاري، والتأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص بشقه التجاري في التحاور والتشاور في كافة مشاريع القوانين والأنظمة التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي، وتفعيل المشاركة في اللجان المنبثقة عن مجلس النواب.

ومن جانبه اعرب رئيس مجلس النواب عن ثقتة بالقطاع التجاري والخدمي ودوره المهم في الاقتصاد الوطني واوضح ان هذة الزيارة هي رسالة من مجلس النواب باهمية دور غرف التجارة في التوصل الى فهم وتصور والتشخيص الحقيقي لتحديات القطاع التجاري والخدمي ووضع الحلول فيما يخص المرحلة القادمة.

ومن اهم ما تم طرحه خلال اللقاء دور الغرف في التشريع وخلق القوانين من خلال مجلس النواب، الادارة العامة والبيروقراطية، السياسة النقدية وسياسة الائتمان النقدي، اهمية الموازنة بين صحة المواطن والوضع الاقتصادي للمواطن، المالكين والمستأجرين، المعيقات الاجرائية، البطالة والتدريب من اجل التشغيل.