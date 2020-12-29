أخبار محلية

العودات يلتقي مجلس محافظة العاصمة

منذ 21 ثانية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – التقى عضو مجلس محافظة العاصمة المحامي مهند النعيمات، ويترأس وفدا من مجلس محافظة العاصمة برئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات. وتم التباحث والتشاور بما يخص مشروع قانون الاداره المحليه.

وقدم المحامي مهند النعيمات بعض التوصيات لرئيس مجلس النواب وكانت من أهم التوصيات التي قدمت وتم التشاور بها، إعادة دراسة فعلية لأعداد المجالس لتحقيق التمثيل العادل، أن تكون موازنة مجلس المحافظة بند مستقل في الموازنة العامة، وأن يكون لمجالس المحافظات دور في إعداد دليل الإحتياجات حيث أن المواطن شريك في صنع القرار التنموي وتحديد أولوياته، ومتابعة ومراقبة الصرف على المشاريع الرأسمالية وتعديل الفترات الزمنيه لطرح العطاءات.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock