العودات يلتقي مجلس محافظة العاصمة

عمان – الغد – التقى عضو مجلس محافظة العاصمة المحامي مهند النعيمات، ويترأس وفدا من مجلس محافظة العاصمة برئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات. وتم التباحث والتشاور بما يخص مشروع قانون الاداره المحليه.

وقدم المحامي مهند النعيمات بعض التوصيات لرئيس مجلس النواب وكانت من أهم التوصيات التي قدمت وتم التشاور بها، إعادة دراسة فعلية لأعداد المجالس لتحقيق التمثيل العادل، أن تكون موازنة مجلس المحافظة بند مستقل في الموازنة العامة، وأن يكون لمجالس المحافظات دور في إعداد دليل الإحتياجات حيث أن المواطن شريك في صنع القرار التنموي وتحديد أولوياته، ومتابعة ومراقبة الصرف على المشاريع الرأسمالية وتعديل الفترات الزمنيه لطرح العطاءات.