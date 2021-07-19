العودات ينعى النائب الأسبق هاشم الدباس

عمان – نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، النائب الأسبق الدكتور هاشم الدباس الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر أمس الاثنين .

واستذكر العودات مسيرة ومناقب الفقيد ومسيرته الخيرة طيلة حياته، ومشاركته بمجلسي النواب الثاني عشر والرابع عشر كان خلالهما مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.

وأعرب العودات باسمه وباسم اعضاء مجلس النواب كافة عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. -(بترا)