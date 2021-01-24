العودات يوجه بإزالة حواجز تحول دون تأدية الصحفيين لعملهم داخل البرلمان

جهاد المنسي

عمان- وجه رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات الأمانة العامة في مجلس النواب إلى إزالة أي عوائق أو حواجز تحول دون تأدية ممارسة الصحفيين لعملهم، مؤكداً انفتاح المجلس على مختلف وسائل الإعلام وتقديره لدورها التشاركي مع المجلس في الرقابة على مختلف مؤسسات الدولة.

كما طلب العودات من رؤساء اللجان النيابية فتح اجتماعاتهم أمام مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً أن إعلامنا الوطني حريص على نقل الحقيقة وتقديمها للرأي العام بجوانبها كافة، ولديه من المسؤولية والحس الوطني ما يبعث على تعزيز وتدعيم روح التعاون والتشاركية.

وقال إننا في مجلس النواب لن نكون إلا داعمين لنهج الشفافية والانفتاح مع وسائل الإعلام، موضحاً أن أبواب المجلس ومكتبه ستكون مشرعة أمام وسائل الإعلام لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بعملهم.